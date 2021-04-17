В России матери-одиночки могут получить дополнительные выплаты
Не исключено, что главные предложения по их поддержке президент РФ Владимир Путин огласит в послании Федеральному собранию.
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Для матерей-одиночек, учащихся в вузах, в Госдуме планируют организовать дополнительные выплаты в размере одного МРОТ. Об этом в беседе с Ura.ru рассказала член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб.
"Есть идея предоставить матерям-одиночкам – студентам стипендию или пособие по уходу за ребёнком в размере не менее одного МРОТ, чтобы поддержать неполную молодую семью", — раскрыла Бессараб суть инициативы.
Она не исключила, что президент России Владимир Путин огласит главные предложения по поддержке матерей в послании Федеральному собранию.
Ранее Путин потребовал от прокуроров в первоочередном порядке рассматривать обращения матерей, детей-сирот и пожилых.
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