В России матери-одиночки могут получить дополнительные выплаты

Для матерей-одиночек, учащихся в вузах, в Госдуме планируют организовать дополнительные выплаты в размере одного МРОТ. Об этом в беседе с Ura.ru рассказала член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб.

"Есть идея предоставить матерям-одиночкам – студентам стипендию или пособие по уходу за ребёнком в размере не менее одного МРОТ, чтобы поддержать неполную молодую семью", — раскрыла Бессараб суть инициативы.

Она не исключила, что президент России Владимир Путин огласит главные предложения по поддержке матерей в послании Федеральному собранию.

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