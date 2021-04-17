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Полуголая экоактивистка чуть не сорвала похороны британского принца Филиппа — видео

Женщина запрыгнула на статую королевы Виктории и оставалась там до тех пор, пока полицейские не сняли её и не увели в участок.

17 апреля 2021, 18:32

Фото © Соцсети

Похороны супруга королевы Великобритании Елизаветы Второй принца Филиппа не обошлись без скандала. В самый разгар траурной церемонии в толпу ворвалась полуголая женщина.

Как пишет The Independent, дама без футболки и бюстгальтера промчалась перед толпой возле Виндзорского замка после минуты молчания в знак памяти герцога Эдинбургского. Увидев такое, многие начали хлопать, а женщина в шортах закричала: "Спасите планету!". После этого она запрыгнула на статую королевы Виктории и оставалась там до тех пор, пока полицейские не сняли её и не увели с места происшествия.

Принца Филиппа похоронили в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке

Принца Филиппа похоронили в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке

Печальная новость о том, что на 100-м году жизни скончался муж Елизаветы II принц Филипп, пришла 9 апреля. В феврале этого года герцог Эдинбургский из-за недомогания попал в больницу, где перенёс процедуру на сердце, ранее стало известно последнее предсмертное желание принца Филиппа.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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