Полуголая экоактивистка чуть не сорвала похороны британского принца Филиппа — видео

Как пишет The Independent, дама без футболки и бюстгальтера промчалась перед толпой возле Виндзорского замка после минуты молчания в знак памяти герцога Эдинбургского. Увидев такое, многие начали хлопать, а женщина в шортах закричала: "Спасите планету!". После этого она запрыгнула на статую королевы Виктории и оставалась там до тех пор, пока полицейские не сняли её и не увели с места происшествия.