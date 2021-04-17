Японцы назвали унизительным решение Google обозначить Курилы как российскую территорию
Жители Страны восходящего солнца требуют наказать IT-корпорацию.
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Жители Японии возмутились решением Google признать Курильские острова территорией России. Они оставили множество негативных комментариев под этой новостью, опубликованной в местных СМИ.
Ранее в ходе встречи с представителями компании Google депутат Василий Пискарёв обратил внимание, что Курилы не обозначены корпорацией как часть России. По его словам, в компании согласились с доводами и запросили дополнительные материалы.
После этого в японском сегменте Интернета начался шквал гневных комментариев, призывающих разорвать отношения с Москвой, а также наказать Google за сотрудничество с властями РФ.
"Google пообещала "принять меры"? Суверенитет северных территорий, включая все Курилы, не определён! У России нет права заявлять об их принадлежности ей. Её голословные заявления нужно отвергать! Надо требовать возврата Японии всех Курил!" — один из примеров подобных комментариев.
Ранее премьер Японии Суга заявил, что Токио продолжит вести переговоры с Россией по вопросу о Курильских островах. А глава МИД страны добавил, что Страна восходящего солнца консультируется с РФ по вопросам совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.
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