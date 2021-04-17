Сын Лукашенко ударил соперника клюшкой между ног и заработал временную дисквалификацию

Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Дмитрий дисквалифицирован на несколько игр за то, что в ходе любительского хоккейного матча ударил соперника клюшкой между ног. Напомним, что это средний сын белорусского лидера. Об этом сообщается на сайте Hockey.sportclub.

"По итогам матча Второй лиги "Бастион" — "Щит" игрок команды "Щит" Дмитрий Лукашенко получил дисквалификацию на два матча. Согласно пункту 1.2 Перечня нарушений и дисквалификаций, игрок дисквалифицирован на одну обязательную и одну дополнительную игру (итого — две игры) в чемпионате города Минска", — говорится в сообщении.

А накануне Александр Лукашенко анонсировал принятие одного из самых принципиальных решений за 25 лет. Между тем в Белоруссии по указу президента работает Конституционная комиссия, которая до 1 августа 2021 года должна представить предложения по изменению основного закона страны. Лукашенко ранее заявил, что пришло время перераспределить полномочия между ветвями власти.

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