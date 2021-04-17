Многие из участников отмечают, что четвероногие порой мчатся к финишу в разы быстрее своих владельцев.

Самый милый кросс: в Москве прошёл массовый забег с собаками. Видео © LIFE

В Москве прошло одно из самых милых и необычных спортивных мероприятий — кросс "Быстрый пёс". В ходе него собаководы и их четвероногие питомцы пробежали два километра и выяснили, кто из них самый выносливый и быстрый. Всего на старт вышло свыше 200 человек.

"Было очень отлично. Единственная сложность, что много собак. Они переживают. Но, как только судья дал старт, мы, как небольшая ракета, умчались вперёд. Это как раз была проблема, потому что вторая наша собачка не была ракетой", — рассказал Лайфу участник забега Михаил Михайлов.

Многие владельцы собак отмечают, что их пушистые любимцы бегают намного лучше хозяев. К слову, в забеге участвовали разнообразные породы — от йоркширских терьеров до ирландских волкодавов. Всего они преодолели два километра по парку "Битцевский лес". Кстати, судя по результатам забега, мужчины преодолели данную трассу за десять минут, а девушки бежали на две минуты дольше.