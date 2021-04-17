Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Самый милый кросс: В Москве прошёл массовый забег с собаками — видео

Многие из участников отмечают, что четвероногие порой мчатся к финишу в разы быстрее своих владельцев.

17 апреля 2021, 19:40

Фото © LIFE

Самый милый кросс: В Москве прошёл массовый забег с собаками. Видео © LIFE

В Москве прошло одно из самых милых и необычных спортивных мероприятий — кросс "Быстрый пёс". В ходе него собаководы и их четвероногие питомцы пробежали два километра и выяснили, кто из них самый выносливый и быстрый. Всего на старт вышло свыше 200 человек.

"Было очень отлично. Единственная сложность, что много собак. Они переживают. Но как только судья дал старт, мы как небольшая ракета умчались вперёд и вот это как раз была проблема, потому что вторая наша собачка не была ракетой", — рассказал Лайфу участник забега Михаил Михайлов.

Хозяйка с помощью трюка обдурила пса, но тот никак не мог поверить в её коварство — милое видео

Хозяйка с помощью трюка обдурила пса, но тот никак не мог поверить в её коварство — милое видео

Многие владельцы собак отмечают, что их пушистые любимцы бегают намного лучше хозяев. К слову, в забеге участвовали разнообразные породы от йоркширских терьеров до ирландских волкодавов. Всего они преодолели два километра по парку "Битцевский лес". Кстати, судя по результатам забега, мужчины преодолели данную трассу за десять минут, а девушки бежали на две минуты дольше.

Если же отвлечься от спорта, то ранее Лайф рассказывал трогательную историю, как больной пёс три года сторожил опустевший после смерти хозяина дом, но его вовремя спасли. Питомца срочно отправили к ветеринарам, где у него обнаружили кожные заболевания и клещевые инфекции. Однако когда его увозили из родного дома, пёс не сводил с него взгляд, словно не хотел покидать.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Москве приземлился самолёт из Волгограда после сигнала об открытии грузового отсека

сегодня в 17:06

Животные с мощной энергетикой, которая передаётся через камеру: 20 фото, чтобы вы проверили на себе

сегодня в 12:00

СМИ рассказали о "третьем пути" Байдена в отношениях с Россией

сегодня в 18:21

СМИ опубликовали видео подтверждения невиновности Джонни Деппа в домашнем насилии над Эмбер Хёрд

сегодня в 19:37

На Урале пьяный подросток сел за руль и сбил друга

сегодня в 19:33

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1