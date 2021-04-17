Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

На Урале пьяный подросток сел за руль и сбил друга

Из-за темноты он не заметил, как приятель перебегал дорогу.

17 апреля 2021, 19:33
<p>Фото © VK / "<a href="https://vk.com/wall-32182751_6229762" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Типичный Екатеринбург"</a></p>

Фото © VK / "Типичный Екатеринбург"

В селе Яр Екатеринбургской области пьяный подросток, находившийся за рулём ВАЗ-2105, сбил своего друга. Об этом сообщила группа "Типичный Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте".

Нетрезвый юноша, которого не смутило отсутствие у него прав, ночью взял мамин автомобиль, чтобы найти своего приятеля. Однако во время поисков он из-за кромешной темноты не заметил, как друг перебегает дорогу, и сбил его, после чего скрылся с места ДТП.

Пьяный лихач в Татарстане на полном ходу вылетел с дороги и снёс детскую площадку — видео

Пьяный лихач в Татарстане на полном ходу вылетел с дороги и снёс детскую площадку — видео

Пострадавший же после того, как его обнаружили, был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой. Сообщается, что виновнику происшествия, которого позже всё же нашли сотрудники правоохранительных органов, грозит наказание как минимум за вождение в нетрезвом виде.

Ранее Лайф писал о том, что в России предложили увеличить тюремный срок за систематическое пьяное вождение. По мнению МВД, нынешние меры не сдерживают любителей порулить на нетрезвую голову.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

На Урале нашли тело шестиклассницы: спустя год после изнасилования она покончила с собой

вчера в 17:03

Пострадавшая в аварии с блогером Билом подала жалобу на избрание ему меры пресечения

сегодня в 12:23

Полуголая экоактивистка чуть не сорвала похороны британского принца Филиппа — видео

сегодня в 18:32

СМИ опубликовали видео подтверждения невиновности Джонни Деппа в домашнем насилии над Эмбер Хёрд

сегодня в 19:37

Бейонсе надела украшение с надписью на русском и поставила фанатов в тупик

сегодня в 19:30

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1