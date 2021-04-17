На Урале пьяный подросток сел за руль и сбил друга

В селе Яр Екатеринбургской области пьяный подросток, находившийся за рулём ВАЗ-2105, сбил своего друга. Об этом сообщила группа "Типичный Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте".

Нетрезвый юноша, которого не смутило отсутствие у него прав, ночью взял мамин автомобиль, чтобы найти своего приятеля. Однако во время поисков он из-за кромешной темноты не заметил, как друг перебегает дорогу, и сбил его, после чего скрылся с места ДТП.

Пострадавший же после того, как его обнаружили, был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой. Сообщается, что виновнику происшествия, которого позже всё же нашли сотрудники правоохранительных органов, грозит наказание как минимум за вождение в нетрезвом виде.

Ранее Лайф писал о том, что в России предложили увеличить тюремный срок за систематическое пьяное вождение. По мнению МВД, нынешние меры не сдерживают любителей порулить на нетрезвую голову.

Авторы