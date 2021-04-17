Бейонсе надела украшение с надписью на русском и поставила фанатов в тупик
Подписчики выдвинули несколько версий, в том числе, что таким образом звезда прорекламировала новую линию одежды.
Американская певица Бейонсе в "Инстаграме" опубликовала фото с украшением с надписью на русском языке и удивила фанатов.
Артистка поделилась несколькими снимками, на одном из которых видно несколько подвесок на шее. Одна из них являлась надписью "Площадь". Фанатов это несколько озадачило.
Подписчики предложили разные варианты расшифровки значения этой подвески. Однако один комментатор предположил, что суть в названии марки одежды, которую рекламировала Бейонсе: "Area" [англ. — "область", "местность", "регион", "зона", а ещё – "площадь"].
Ранее у Бейонсе неизвестные украли вещи на сумму один миллион долларов.
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