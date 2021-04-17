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Бейонсе надела украшение с надписью на русском и поставила фанатов в тупик

Подписчики выдвинули несколько версий, в том числе, что таким образом звезда прорекламировала новую линию одежды.

17 апреля 2021, 19:30
<p>Фото © Instagram <a href="https://www.instagram.com/p/CNvHKFYnMNc/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">/ beyonce</a></p>

Фото © Instagram / beyonce

Американская певица Бейонсе в "Инстаграме" опубликовала фото с украшением с надписью на русском языке и удивила фанатов.

Артистка поделилась несколькими снимками, на одном из которых видно несколько подвесок на шее. Одна из них являлась надписью "Площадь". Фанатов это несколько озадачило.

Фото © Instagram / beyonce

Фото © Instagram / beyonce

Подписчики предложили разные варианты расшифровки значения этой подвески. Однако один комментатор предположил, что суть в названии марки одежды, которую рекламировала Бейонсе: "Area" [англ. — "область", "местность", "регион", "зона", а ещё – "площадь"].

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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