Бейонсе надела украшение с надписью на русском и поставила фанатов в тупик

Американская певица Бейонсе в "Инстаграме" опубликовала фото с украшением с надписью на русском языке и удивила фанатов.

Артистка поделилась несколькими снимками, на одном из которых видно несколько подвесок на шее. Одна из них являлась надписью "Площадь". Фанатов это несколько озадачило.

Фото © Instagram / beyonce

Подписчики предложили разные варианты расшифровки значения этой подвески. Однако один комментатор предположил, что суть в названии марки одежды, которую рекламировала Бейонсе: "Area" [англ. — "область", "местность", "регион", "зона", а ещё – "площадь"].

Ранее у Бейонсе неизвестные украли вещи на сумму один миллион долларов.

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