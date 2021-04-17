Тейлор Свифт побила рекорд легендарных The Beatles, державшийся больше полувека
Ранее ливерпульской четвёрке удалось попасть в топ-чарты сразу с тремя альбомами меньше чем за год.
Фото © ТАСС / Zuma / Imagespace
Сразу три альбома американской поп-исполнительницы Тейлор Свифт в течение 259 дней попали на первую строчку топ-чартов, что позволило певице побить рекорд легендарной группы The Beatles, который держался 54 года. Об этом сообщает Би-би-си.
Отмечается, что в топ попали альбомы Folklore, Evermore и перезаписанный LP Fearless (Taylor's Version), который добрался до первой строчки накануне. "Битлы" же попали в чарты за 364 дня с альбомами Help!, Rubber Soul и Revolver.
Ранее Лайф сообщал, что альбом Тейлор Свифт Folklore был признан лучшим по итогам музыкальном премии "Грэмми".
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