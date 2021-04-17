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Тейлор Свифт побила рекорд легендарных The Beatles, державшийся больше полувека

Ранее ливерпульской четвёрке удалось попасть в топ-чарты сразу с тремя альбомами меньше чем за год.

17 апреля 2021, 19:22
<p>Фото © ТАСС / Zuma / Imagespace</p>

Фото © ТАСС / Zuma / Imagespace

Сразу три альбома американской поп-исполнительницы Тейлор Свифт в течение 259 дней попали на первую строчку топ-чартов, что позволило певице побить рекорд легендарной группы The Beatles, который держался 54 года. Об этом сообщает Би-би-си.

Отмечается, что в топ попали альбомы Folklore, Evermore и перезаписанный LP Fearless (Taylor's Version), который добрался до первой строчки накануне. "Битлы" же попали в чарты за 364 дня с альбомами Help!, Rubber Soul и Revolver.

Тейлор Свифт вновь стала артистом года по версии American Music Awards

Тейлор Свифт вновь стала артистом года по версии American Music Awards

Ранее Лайф сообщал, что альбом Тейлор Свифт Folklore был признан лучшим по итогам музыкальном премии "Грэмми".

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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