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Категорий: 18

В МИД РФ ответили на высылку Чехией 18 российских дипломатов

Праге хорошо известно, что последует за "подобными фокусами", отметила представитель дипведомства Мария Захарова.

17 апреля 2021, 19:08

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявления чешских властей о высылке российских дипломатов с территории страны.

"Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами", — сказала Захарова журналистам.

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Напомним, ранее стало известно, что Чехия высылает 18 российских дипломатов. Премьер-министр страны Андрей Бабиш утверждает, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов в городе Врбетица в 2014 году.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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