В МИД РФ ответили на высылку Чехией 18 российских дипломатов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявления чешских властей о высылке российских дипломатов с территории страны.

"Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами", — сказала Захарова журналистам.

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Напомним, ранее стало известно, что Чехия высылает 18 российских дипломатов. Премьер-министр страны Андрей Бабиш утверждает, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов в городе Врбетица в 2014 году.