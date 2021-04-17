СМИ опубликовали видео подтверждения невиновности Джонни Деппа в домашнем насилии над Эмбер Хёрд
Исходя из опубликованных кадров, нельзя сказать о каких-либо следах борьбы или насилия, о которых ранее заявляла бывшая жена актёра.
Фото © ТАСС / РА / Victoria Jones
Обвинение в адрес актёра Джонни Деппа по поводу домашнего насилия со стороны его бывшей жены, актрисы Эмбер Хёрд, возможно, являются ложью. Об этом заявили в издании Daily Mail, опубликовав видеозапись с нательных камер представителей полиции Лос-Анджелеса.
По словам актрисы и её товарищей, которые дали многочисленные показания по этому делу, в 2016 году Депп якобы разгромил квартиру после их очередной ссоры, бросив телефон прямо ей в лицо. Этот инцидент стал последней каплей в их 18-месячных отношениях.
В частности, Хёрд рассказывала о разбитых стёклах на полу, пятнах красного вина на стенах и коврах в квартире. Однако, как заметили адвокаты Деппа, это совершенно расходится с показаниями полицейских, которые посещали квартиру в день ссоры. Они подчёркивали, что ничего подозрительного или каких-либо следов борьбы, а также разрушений замечено не было.
На кадрах трёхминутного видео с нательных камер второй группы офицеров, приехавших по вызову 911 в тот день, можно заметить, что версия полицейских — по крайней мере, на представленных кадрах — больше похожа на правду. В квартире не видно следов подозрительной деятельности или каких-либо очевидных признаков того, что были повреждены предметы мебели или интерьера.
Напомним, Джонни Депп и Эмбер Хёрд со скандалом разорвали отношения в мае 2016 года. При этом девушка обвинила супруга в домашнем насилии — якобы он бросил телефон ей в лицо. Она даже приложила фото синяка. Однако позже была опубликована запись их ссоры, согласно которой жертвой избиений был как раз сам актёр. Артист подал иск против Хёрд и потребовал 50 миллионов долларов за клевету.
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