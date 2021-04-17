Мадонна купила за 1,5 млрд особняк The Weeknd, фото которого не оставят сомнений, что оно того стоит
Певица не пожалела целое состояние на огромную территорию с домом, бассейном и спортивной площадкой в Хидден-Хиллсе — одном из самых дорогих городов США.
Фото © Realtor.com
На днях 62-летняя поп-дива Мадонна приобрела особняк известного певца Weeknd за пугающую сумму в 19,3 млн долларов (около 1,5 млрд рублей), пишет New York Post
Такая цена легко объясняется расположением дома — в Хидден-Хиллсе, Калифорния, живёт множество звёзд, среди которых семейство Кардашьян, Дженнифер Лопес, Бритни Спирс, Оззи Озборн, Майли Сайрус, Селена Гомес, Джейми Фокс и другие
Фото © Realtor.com
Территория в три акра огорожена лесом для большей приватности, а шикарный особняк площадью больше 1150 квадратных метров поражает воображение богатым дизайном
Фото © Realtor.com
Дом вмещает в себя семь спален и девять ванных комнат, а также огромную кухню для шеф-повара, барную стойку и винный погреб — для шумных вечеринок
Фото © Realtor.com
А внутренний двор с беседкой, летней хижиной и просторным бассейном только добавляет желание посетить этот роскошный особняк
Фото © Realtor.com
Из множества окон, арок и с террас открывается прекрасный вид на лес и выполненный голливудскими дизайнерами проект
Фото © Realtor.com
В доме преобладают свободное пространство и воздушные планировки, которые будут способствовать отдыху звезды
Фото © Realtor.com
И хоть в особняке в основном располагаются зоны отдыха, есть также и место для работы, в котором Мадонна собирается создавать свои новые альбомы
Фото © Realtor.com
Для дорогих машин хозяйки обустроен гараж с прозрачными стенами на пять мест, а для гостей — отдельная парковка
Фото © Realtor.com
Помимо новых хором в Хидден-Хиллсе на певицу ещё оформлены недвижимость в Лондоне, пентхаус в Манхеттене и ферма на 58 акров в штате Нью-Йорк
Фото © Realtor.com
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