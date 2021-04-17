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Бывшая возлюбленная Тимати родила дочку от звёздного фитнес-тренера

Девушка опубликовала трогательный снимок с ребёнком и своим партнёром.

17 апреля 2021, 13:00
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/aleksa___official/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">aleksa___official</a></p>

Фото © Instagram / aleksa___official

32-летняя певица Алекса, которую многие запомнили после её участия в "Фабрике звёзд – 4" и трогательного романа с Тимати, рассказала, что стала мамой. Она родила дочь от Вячеслава Дайчева, фитнес-тренера, который работает со многими знаменитостями.

"У нас родилась прекрасная, здоровенькая доченька. Мы так мечтали об этом и вот она тут, в тёплых объятиях мамы и папы. Добро пожаловать, крошка. Главное — расти здоровой, а мы всегда рядом", — написала певица у себя в "Инстаграме".

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Напомним, Алекса объявила о беременности только в марте. В счастливый момент подписчики не стали напоминать девушке, что рожать она собирается от человека, которого увела у беременной жены.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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