Хозяйка с помощью трюка обдурила пса, но тот никак не мог поверить в её коварство — милое видео
Порой питомцев обмануть не составляет труда, ведь они безоговорочно верят своим любимым хозяевам.
Владелица шиба-ину по кличке Когуми ведёт в "Твиттере" страницу, где выкладывает смешные, милые и забавные кадры со своим питомцем. Недавно она поделилась видео с трюком, в котором принял участие её пёс. И ролик покорил зрителей.
На кадрах девушка предлагает хвостатому сыграть в игру. Она прячет лакомство и просит угадать, в какой руке его зажала. Взволнованный пёс обнюхивает оба кулака и в итоге указывает на один из них. Однако хозяйка оказалась хитрее — обе раскрытые ладони были пусты.
Фото © Twitter / Shibamugi28
Озадаченный пушистик быстро спустился со своего домика, чтобы проверить, не уронила ли хозяйка его лакомство. Но на полу еды не оказалось. А потом заветный ароматный комочек снова появился в руках у девушки — магия, не иначе. И пёсик отреагировал так, словно перед ним не коварная владелица, а настоящая волшебница.
Поведение пёсика покорило 3,5 миллиона зрителей, которые писали, что реакция хвостатого оказалась настолько эффектной и милой, что из него вышел бы хороший актёр. Об артистических талантах Когуми можно судить и по другим видео, где он предстаёт во всей красе: клянчит еду или закатывает очаровательную сцену.
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