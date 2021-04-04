Хозяйка с помощью трюка обдурила пса, но тот никак не мог поверить в её коварство — милое видео

Владелица шиба-ину по кличке Когуми ведёт в "Твиттере" страницу, где выкладывает смешные, милые и забавные кадры со своим питомцем. Недавно она поделилась видео с трюком, в котором принял участие её пёс. И ролик покорил зрителей.

Видео © Twitter / Shibamugi28

На кадрах девушка предлагает хвостатому сыграть в игру. Она прячет лакомство и просит угадать, в какой руке его зажала. Взволнованный пёс обнюхивает оба кулака и в итоге указывает на один из них. Однако хозяйка оказалась хитрее — обе раскрытые ладони были пусты.

Фото © Twitter / Shibamugi28

Озадаченный пушистик быстро спустился со своего домика, чтобы проверить, не уронила ли хозяйка его лакомство. Но на полу еды не оказалось. А потом заветный ароматный комочек снова появился в руках у девушки — магия, не иначе. И пёсик отреагировал так, словно перед ним не коварная владелица, а настоящая волшебница.

Видео © Twitter / Shibamugi28

Поведение пёсика покорило 3,5 миллиона зрителей, которые писали, что реакция хвостатого оказалась настолько эффектной и милой, что из него вышел бы хороший актёр. Об артистических талантах Когуми можно судить и по другим видео, где он предстаёт во всей красе: клянчит еду или закатывает очаровательную сцену.

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