Меган, подвинься: индианка попыталась через суд заставить принца Гарри взять её в жёны
Женщина потребовала объявить герцога Сассекского в розыск и доставить в Пенджаб.
Фото © ТАСС / ЕРА / FACUNDO ARRIZABALAGA
Юрист из Индии Палвиндер Каур подала в суд на принца Гарри за то, что тот якобы пообещал жениться на ней и не сдержал своего слова. Суд штата Пенджаб публично рассмотрел это интересное дело, сообщило издание The Independent.
Каур рассказала, что познакомилась с принцем в соцсети. "Гарри" сам вышел на связь и почти тотчас предложил ей выйти за него замуж. В подлинности принца у женщины не закралось никаких сомнений. Она приняла предложение королевской особы и была шокирована, когда тот перестал ей писать. Но Палвиндер не растерялась и через суд потребовала объявить герцога Сассекского в розыск в Великобритании и доставить в Индию.
Суд, однако, отклонил жалобу, назвав рассказ Каур "не более чем фантазией мечтателя". Оказалось, что "принц" во время переписок с "невестой" сидел в интернет-кафе одной из деревень индийского штата Пенджаб.
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Напомним, что одна американка считала себя Гарри Поттером. И её поведение стало причиной трагедии на дороге.
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