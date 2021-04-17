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Меган, подвинься: индианка попыталась через суд заставить принца Гарри взять её в жёны

Женщина потребовала объявить герцога Сассекского в розыск и доставить в Пенджаб.

17 апреля 2021, 20:55
<p>Фото © ТАСС / ЕРА / FACUNDO ARRIZABALAGA</p>

Фото © ТАСС / ЕРА / FACUNDO ARRIZABALAGA

Юрист из Индии Палвиндер Каур подала в суд на принца Гарри за то, что тот якобы пообещал жениться на ней и не сдержал своего слова. Суд штата Пенджаб публично рассмотрел это интересное дело, сообщило издание The Independent.

Каур рассказала, что познакомилась с принцем в соцсети. "Гарри" сам вышел на связь и почти тотчас предложил ей выйти за него замуж. В подлинности принца у женщины не закралось никаких сомнений. Она приняла предложение королевской особы и была шокирована, когда тот перестал ей писать. Но Палвиндер не растерялась и через суд потребовала объявить герцога Сассекского в розыск в Великобритании и доставить в Индию.

Суд, однако, отклонил жалобу, назвав рассказ Каур "не более чем фантазией мечтателя". Оказалось, что "принц" во время переписок с "невестой" сидел в интернет-кафе одной из деревень индийского штата Пенджаб.

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Напомним, что одна американка считала себя Гарри Поттером. И её поведение стало причиной трагедии на дороге.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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