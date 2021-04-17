На западе Москвы загорелся ангар развлекательного парка — видео

Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. В дневное время там проходят огненные шоу и прочие развлечения. Сам ангар стоит отдельно от основного здания. На место прибыли огнеборцы. В 00:52 пожар был полностью ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало.

Пациент из горевшего кардиоцентра в Благовещенске рассказал, как сам однажды спас детей на пожаре

Напомним, ранее Лайф сообщал о последствиях другого крупного возгорания — в Санкт-Петербурге. Пожар на Невской мануфактуре начался в понедельник, полностью ликвидировать его удалось только через четыре дня. По делу о пожаре задержаны гендиректор АО "Невская мануфактура" и его заместитель. Возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности смерть человека".