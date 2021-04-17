Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

На западе Москвы загорелся ангар развлекательного парка — видео

Площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Сведений о пострадавших нет.

17 апреля 2021, 22:19

На западе Москвы загорелся ангар развлекательного парка. Видео с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

На территории парка киноприключений в Москве загорелся ангар. Пожар начался во 2-м Сетуньском проезде, д. 3, сообщает ГУ МЧС России по столице.

Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. В дневное время там проходят огненные шоу и прочие развлечения. Сам ангар стоит отдельно от основного здания. На место прибыли огнеборцы. В 00:52 пожар был полностью ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало.

Пациент из горевшего кардиоцентра в Благовещенске рассказал, как сам однажды спас детей на пожаре

Пациент из горевшего кардиоцентра в Благовещенске рассказал, как сам однажды спас детей на пожаре

Напомним, ранее Лайф сообщал о последствиях другого крупного возгорания — в Санкт-Петербурге. Пожар на Невской мануфактуре начался в понедельник, полностью ликвидировать его удалось только через четыре дня. По делу о пожаре задержаны гендиректор АО "Невская мануфактура" и его заместитель. Возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности смерть человека".

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Самый милый кросс: в Москве прошёл массовый забег с собаками — видео

сегодня в 19:40

В Москве загорелись строительные леса над барбершопом и тату-салоном Тимати — видео

сегодня в 09:37

3 новых Telegram на выбор. Создатели главного конкурента WhatsApp выпустили два web-клиента и новое приложение

сегодня в 21:40

Пушков ответил фразой из рекламы на угрозы Госдепа в адрес России

сегодня в 22:37

Пашиняну запретили возложить цветы к могиле погибшего в Карабахе солдата — видео

сегодня в 22:08

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1