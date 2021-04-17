Глава КГБ Белоруссии рассказал о трёх сценариях заговорщиков по свержению Лукашенко

План готовившегося в Белоруссии военного переворота предполагал не менее трёх сценариев свержения президента страны Александра Лукашенко и захвата власти. Об этом сообщил глава КГБ республики Иван Тертель в эфире телеканала ОНТ.

Заговорщики дали операции название "Тишина". По данным ведомства, к организации покушения на жизнь главы государства причастны американские спецслужбы. При этом, как отмечает Тертель, у них уже имелся чёткий план осуществления военного переворота с конкретными исполнителями и инструкциями для них.

"Участники данной группы детально спланировали и приступили к практической реализации замысла по физическому устранению президента Республики Беларусь и членов его семьи, организации вооружённого мятежа с целью захвата власти насильственным путём", — рассказал глава КГБ.

Главным "организатором переворота" он назвал имеющего двойное гражданство США и Белоруссии юриста Юрия Зенковича. Операция была запланирована на 9 Мая, день проведения Парада Победы. Также названы имена возможных соучастников несостоявшегося переворота. Это лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусёв и находящийся за рубежом оппозиционер Игорь Макар. Известно, что на одной из встреч группировки Зенкович утверждал, что в случае неудачи за него заступится Госдепартамент США.

Ранее Лайф писал о том, что Лукашенко заявил о задержании группы, планировавшей покушение на его семью.

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