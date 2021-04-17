Зачем американцы хотели убить Александра Лукашенко?

Москва и Минск заявили о предотвращении покушения на жизнь президента Белоруссии Александра Лукашенко и членов его семьи. Вероятно, за покушением стоят американские спецслужбы, у которых, по их мнению, не оставалось иного способа изменить расклад сил на белорусской (а точнее, околобелорусской) шахматной доске в свою пользу.

17 апреля представители ФСБ заявили о задержании в Москве двух граждан Белоруссии — Юрия Зенковича и Александра Федуты. Их обвиняют в подготовке покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко и его семью. Сам теракт, уверяют чекисты, должен был состояться в Минске 9 Мая, в День Победы.

Насколько достоверна эта информация? Скажем так: если бы её обнародовал белорусский МИД или даже сам Лукашенко, то в этом можно было бы сомневаться. Однако российская ФСБ никогда не демонстрировала готовность вписываться в подобные постановки и ставить крест на репутации, с таким трудом завоёванной среди граждан России. Поэтому, если отечественные чекисты говорят, что группа готовила переворот в Белоруссии, значит, готовила.

Причём это было не какое-то кухонное решение двух активистов — они являются лишь верхушкой айсберга. Частью большой организации, в которой были, например, и свои отряды боевиков (которые должны были взять под контроль важные здания). По словам Александра Лукашенко, агентура прилетела из США и после задержания части групп в Минске отсиживалась в Москве. После чего Батька попросил Владимира Путина и российских чекистов о помощи, и "мы их там взяли".

Лукашенко особо акцентировал, что приказ на его устранение был отдан Белым домом. "Ведь поставить задачу устранить президента, запомните, никто не может дать согласия, кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы", — заявил Лукашенко. И если действительно приказ об устранении Лукашенко давался Байденом, то при всей его аморальности он был вполне логичен, ведь вписывался в американские интересы на белорусском направлении как минимум по двум важнейшим пунктам.

Во-первых, попытка "майдана" в Белоруссии позорно проваливается. После серьёзных шатаний в августе-сентябре 2020-го Александр Лукашенко серьёзно укрепил основания своего президентского кресла, и сейчас, в апреле 2021-го, сидит в нём более чем уверенно. Массовые акции белорусской оппозиции не приносят ни медийного, ни политического результата. "Белорусская Гуайдо" в лице назначенной американцами "легитимным президентом" Светланы Тихановской выступает ещё хуже, чем её венесуэльский прототип. Да, Тихановскую научили говорить на камеру. Да, с ней устраивают фотосессии лидеры западных стран. Однако никакого практического выхлопа от этих акций нет. Поэтому кому-то на Западе могло показаться, что единственным способом майданизировать Белоруссию может стать физическое уничтожение человека, на котором и строится вся власть в стране, — Александра Лукашенко, который, по его же собственным словам, управляет Белоруссией в ручном режиме.

Конечно, западные партнёры сейчас играют "в долгую". По их мнению, различные флешмобы и коллективные камлания белорусской оппозиции направлены не на смену режима здесь и сейчас, а на формирование протестной субкультуры, особенно среди молодёжи. Однако проблема в том, что их игра "в долгую" могла быть обнулена одним-единственным, но фундаментальным решением, которое Лукашенко собирался огласить городу и миру. "В ближайшее время я принял решение, мы его сейчас формализуем, я озвучу. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьёзно", — говорит Батька.

О чём речь? Возможно, конечно, что Александр Григорьевич намекает на готовность ввести войска на Украину, однако, по всей видимости, речь всё-таки идёт о подписании интеграционных карт Российской Федерации, по итогам которых (особенно если в них будет карта о создании союзных институтов управления) Белоруссия и Россия будут настолько сильно держаться друг за друга, что никаким Тихановским их не разорвать.

Но для этого решение должно быть принято, оформлено и легитимировано. Да, Батька уверяет, что планы по его убийству тут не помогут. "Поэтому, даже если меня не будет, по-народному говоря, "только через мой труп", у них ничего не получится", — говорит он. Говорит — и ошибается. Ведь в случае убийства первого лица государства (а особенно если он управляет этим государством в ручном режиме) наступает хаос. И даже после его преодоления и избрания нового руководителя тот может не обладать достаточной легитимностью и необходимым политическим весом для принятия судьбоносных политических решений.

Кому-то может показаться, что даже ради этих целей убивать лидера иностранного государства — нонсенс. Пересечение всех возможных "красных линий" в международных отношениях, шаг в сторону хаоса (где спецслужбы противоборствующих стран отстреливают президентов и министров друг друга). Однако не стоит забывать, что Байден эту "красную линию" уже перешёл — в тот момент, когда в 2016 году (будучи вице-президентом при Обаме) участвовал в отдаче приказа на поддержку госпереворота в Турции, предусматривающего физическую ликвидацию Реджепа Эрдогана.

Тогда покушение не удалось (русские спасли турецкого лидера), сейчас второй подход к снаряду тоже провалился (опять из-за русских). И вопрос в том, где и против кого теперь будет третий.

Может, в России?

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