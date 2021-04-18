Со дна постучали: зачем Чехия устроила столь грубо исполненную провокацию

У чехов явно проблема с креативным мышлением. Они обвинили Россию в теракте 7-летней давности. Исполнителями же назвали двух всем известных россиян — Петрова и Боширова.

Если кому-то показалось, что снос муниципальными властями Праги (а точнее даже — одного из районов пражской столицы) памятника освободителю города маршалу Ивану Коневу был дном российско-чешских отношений, то он ошибся — 17 апреля снизу постучали. Премьер-министр Чехии Анджей Бабич выступил с громким заявлением. Нет, он рассказал не о деталях намеченного на 19 апреля визита и.о. министра иностранных дел (он же первый вице-премьер, он же действующий глава МВД) Яна Гамачека в Москву, где тот должен был договариваться о поставках "Спутника V" для столь нуждающегося в вакцине чешского населения. Визит был отменён — потому что чешские власти якобы раскрыли участие России во взрыве оружейного склада № 16 во Врбетице в октябре 2014 года. Причём осуществляли теракт не абы кто, а Петров и Боширов — два россиянина, которых обвиняли в отравлении Скрипалей и которые якобы числятся в спецотделе ГРУ 29155, занимающемся ликвидацией российских врагов за рубежом.

Подробности истории приводит чешское издание Respekt, давно и с большим удовольствием публикующее различные антироссийские пассажи. Судя по полученным деталям, его использовали как "сливной бачок" для того, чтобы влить в умы людей информацию о "теракте" и тем самым объяснить, почему они не должны выступать с претензиями к властям, отказавшимся от российской вакцины.

Суть "теракта" следующая. Петров и Боширов въехали в Чехию по тем же паспортам, что использовали потом в Великобритании. Затем использовали другие паспорта (на имя Руслана Табарова и Николая Попа) для того, чтобы попасть на склады. Там они заложили взрывчатку (возможно, лично проникнув на объект), после чего всё взорвали. Ну или взорвалось случайно — по мнению издания, взрыв должен был произойти позднее, в ходе транспортировки груза за пределами чешских границ. Причиной операции было то, что часть складированного там оружия предназначалась якобы для отправки на Украину (или противникам Башара Асада в Сирию), а саму поставку осуществлял болгарский торговец оружием Эмилиан Гебрев.

За всё вот это Чехия сейчас высылает 18 российских дипломатов, которых считает причастными к ГРУ. И, на первый взгляд, реакция чехов понятна — взрыв в центре Европы, гибель в ходе взрыва двух человек, массовая эвакуация целых деревень вокруг складов (которую вынуждены были провести чешские власти). Однако, при чём здесь Россия?

Если присмотреться, то можно увидеть, что сама сенсационная история слеплена ещё более коряво, нежели "отравление Навального".

Чехи не сильно похожи на эстонцев — вряд ли им потребовалось 7 лет для того, чтобы углядеть во взрывах (которые тогда, после проведённого расследования, списали на халатность сотрудников складов) российский след. Почему все паспорта "Петрова и Боширова" всплыли лишь сейчас, а не когда, например, их имена гремели по всей Европе из-за дела Скрипалей и все разведки тщательно проверяли обстоятельства пребывания этих двух россиян на своей территории?

Может быть, чехи держали информацию про запас и паспорта всплыли лишь потому, что Прага решила побежать впереди американского паровоза в деле высылки дипломатов? Вряд ли — чешские контрразведчики не стали бы так долго хранить столь сенсационную информацию, а точнее, им бы это не позволили сделать американские кураторы. Так что, исходя из бритвы Оккама, самым простым и надёжным объяснением является отсутствие теракта как такового.

И в рамках этой теории как раз и объясняется тайминг. И речь не только идёт о намерении чехов купить вакцину. В ближайшее время Прага должна реализовать тендер на постройку нового энергоблока АЭС "Дукованы". Стоимость тендера составляет почти 6 миллиардов долларов. В нём собираются участвовать американо-канадская Wesgtinghouse, французская EdF, южнокорейская KHNP — и вместе с ними "Росатом".

Западные компании боятся честно конкурировать с российской (признанным лидером в вопросе строительства АЭС), поэтому задействовали политические методы борьбы. Ранее в чешских СМИ публиковалась информация, что представители Посольства США в Чехии якобы советовали властям этого государства "учитывать вопросы национальной безопасности" при решении о том, какую компанию выбрать. То есть не пускать "не одобренные" Госдепом страны — Китай и Россию. В итоге китайскую компанию, претендующую на участие, к тендеру не допустили, а российскую пытаются сейчас исключить из-за "теракта". И действительно, чешская пресса полна цитат политиков и чиновников о том, что "Росатому" после всего произошедшего в Чехии не место. Министр промышленности Чехии Карел Гавличек (которого ранее называли чуть ли не лоббистом "Росатома") уже заявил, что новая информация о российской диверсии — причина не допускать "Росатом" до тендера. "Эти события, конечно, могут затронуть "Дукованы". Это очень серьёзные новости, и любое подобное действие, если оно подтверждено, должно иметь последствия", — сказал он.

Наконец, из разряда весёлого. Чехи, конечно, не эстонцы, но почему они считают российскую разведку чем-то наподобие эстонской? Они искренне считают, что у всего европейского отдела ГРУ (или как он там называется) всего два разведчика-диверсанта для тайных операций, которых всё время отправляют на задания по одинаковым паспортам? Будет смешно, если через несколько дней мы услышим, что через пару месяцев после теракта Петров и Боширов въехали в Чехию по тем же паспортам, чтобы вновь взорвать опасные для интересов России склады во Врбетице. Напомним, что в декабре 2014 года (через полтора месяца после взрыва на складе № 16) на воздух взлетел склад № 12. Так что ждём вторую серию.

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