Психолог объяснил, как видеоигры могут снизить уровень стресса в период пандемии

Однако злоупотреблять развлечениями не стоит, добавил он.

В период пандемии коронавируса, когда многие по тем или иным причинам оказались заперты по домам, значительно возросла популярность видеоигр. Психолог Александр Александров объяснил Лайфу, почему так произошло и опасно ли это для общего психического состояния.

— Увеличение времени на видеоигры связано прежде всего с тем, что появилось больше свободного времени. Если же брать психологические аспекты, то виртуальный мир во многом заменяет мир реальный. Особенно в период пандемии, когда реализовалась потребность в коммуникации, — рассказал специалист.

По словам Александрова, видеоигры могут отвлекать от повседневных проблем и дают возможность уходить в виртуальный мир спокойствия, где человек может отдохнуть от накопившейся усталости и отвлечься. При этом игры не помогут справиться с депрессией, уточнил психолог, поскольку это клинический диагноз.

— Человек во многом стремится всё контролировать, и, конечно, видеоигры позволяют это делать легче. Но это тоже палка о двух концах: с одной стороны, это помогает формировать навык, внимание, но, с другой стороны, это может отвлекать от решения проблем и их контроля в реальной жизни, — объяснил Александров.

Психолог добавил, что видеоигры удовлетворяют большинство потребностей современного человека, в том числе и потребность в коммуникации, которой так не хватает во время пандемии, путём объединения в целые команды или просто игры с друзьями.