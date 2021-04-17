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NASA вновь перенесло первый полёт вертолёта на Марсе

Летательный аппарат Ingenuity находится на Красной планете с февраля. Испытание уже откладывали неоднократно.

17 апреля 2021, 23:55
<p>Фото ©<a href="https://www.facebook.com/marscuriosityimages/posts/4579388222076291" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> NASA / JPL – Caltech / Thomas Appéré</a></p>

Фото © NASA / JPL – Caltech / Thomas Appéré

Первый испытательный полёт марсианского вертолёта Ingenuity перенесли в очередной раз. Новая дата предполагаемого испытания сообщается в пресс-релизе NASA.

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"НАСА запланировало не ранее понедельника, 19 апреля, совершить первый полёт своего вертолёта Ingenuity Mars примерно в 3:30 EDT (10:30 мск. — Прим. ред.)", — указывается в сообщении.

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Данные вернутся на Землю через несколько часов после посадки вертолёта. Ingenuity прибыл на Марс в феврале, он является частью миссии марсохода Perseverance.

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Как ранее сообщал руководитель полётами Ховард Грип, испытание продлится около 30 секунд и пройдёт на высоте трёх метров. При удачном исполнении последующие передвижения Ingenuity пройдут на высоте пяти метров. Это будет "первым приводным и контролируемым полётом" аппарата на поверхности другой планеты.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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