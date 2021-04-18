Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата

Ранее в МИД РФ был вызван чешский посол Витезслав Пивонька. Он пробыл в здании на Смоленской площади менее 20 минут, после чего сообщил журналистам, что его проинформировали об ответных мерах Москвы на высылку из Чехии российских дипломатов.