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Категорий: 18

Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата

Они должны покинуть территорию страны до конца понедельника, 19 апреля.

18 апреля 2021, 18:41
<p>Фото © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, они должны покинуть страну до конца 19 апреля.

Ранее в МИД РФ был вызван чешский посол Витезслав Пивонька. Он пробыл в здании на Смоленской площади менее 20 минут, после чего сообщил журналистам, что его проинформировали об ответных мерах Москвы на высылку из Чехии российских дипломатов.

"Витезславу Пивоньке сообщено, что двадцать сотрудников Посольства Чехии в Москве объявляются "персона нон грата". Им предписано до конца дня 19 апреля 2021 года покинуть территорию нашей страны", — говорится в распространённом МИД РФ документе.

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Напомним, ранее стало известно, что Чехия высылает 18 российских дипломатов. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян — обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова. Однако затем Прага опровергла связь между розыском и высылкой дипломатов РФ. В российском МИДе назвали действия Чехии фокусами.

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Со дна постучали: зачем Чехия устроила столь грубо исполненную провокацию

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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