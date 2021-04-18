"Превзошли заокеанских хозяев": МИД РФ выразил решительный протест Чехии после высылки 18 дипломатов

Министерство иностранных дел России выразило решительный протест после того, как Чехия приняла решение выслать 18 дипломатов Посольства РФ в связи с заявлениями об их причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице семь лет назад. Об этом сообщается на сайте дипведомства.

"Власти Чехии приняли беспрецедентное решение о высылке 18 сотрудников российского посольства под голословными и надуманными предлогами о причастности российских спецслужб к взрыву в 2014 году на военных складах в населённом пункте Врбетице. Это тем более абсурдно, поскольку ранее чешское руководство возлагало вину за взрывы на фирмы, владеющие этими складами", — говорится в заявлении МИД РФ.

В дипведомстве отметили, что враждебный шаг Праги является продолжением серии антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы. Также в нём нельзя не увидеть американский след.

"В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти по этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев", — добавили в МИД РФ.

Министерство заявило, что выражает решительный протест, и пообещало принять ответные меры, "которые заставят авторов этой провокации осознать всю полноту ответственности за разрушение основ нормального развития отношений между странами".

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