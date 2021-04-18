На Камчатке участник лыжного марафона ударился головой о дерево и умер. Видео © Соцсети

На Камчатке один из участников лыжной гонки вылетел за пределы трассы и, ударившись головой о дерево, скончался. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.

"На биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова во время проведения международных соревнований "Авачинский марафон" погиб один из его участников", — говорится в сообщении.

Трагедия произошла во время "Авачинского марафона". 56-летний спортсмен не вписался в поворот и врезался головой в дерево. Имя погибшего не сообщается, но известно, что он представлял Краснодар и раньше жил на полуострове. В гибели спортсмена разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Как видно на опубликованном в соцсетях видео, число жертв могло быть больше: сразу после падения лыжника вслед за ним с лыжни вылетело ещё несколько человек, но, к счастью, они остались живы. Дабы избежать других жертв, организаторы марафона на время попросили других участников гонки притормозить.

Ранее Лайф писал о погибшем начальнике ГИБДД Петропавловска-Камчатского. Он провалился под лёд и утонул во время рыбалки.

Авторы