Выборы президента Сирии состоятся 26 мая
На предыдущем голосовании в 2014 году победил Башар Асад.
Фото © Shutterstock
Выборы президента Сирии состоятся 26 мая, такую дату назначил парламент страны. Об этом сообщает агентство SANA.
"Приём документов на выдвижение кандидатур в Высшем конституционном суде начнётся 19 апреля и будет продолжаться 10 дней — по 28 апреля", — сообщил глава парламента Хаммуда Сабаг.
По его словам, голосование пройдёт в судьбоносный для Сирии момент, "когда наша доблестная армия противостоит террористам на поле брани". Сабаг призвал всех граждан воспользоваться своим конституционным правом и прийти на выборы.
Напомним, в 2014 году по результатам народного волеизъявления победил и стал президентом Сирии Башар Асад. За него тогда проголосовали 88,7% избирателей, а в выборах приняли участие 73,5% жителей страны. Глава республики избирается сроком на семь лет.
Ранее сообщалось, что президент Сирии и его супруга заразились коронавирусом. Они попросили население страны соблюдать все меры предосторожности.
Выбор редакции
Удар российского дрона-камикадзе "Ланцет" по боевикам в Сирии попал на видео
Большинство жителей Киргизии проголосовали за изменение конституции
"Превзошли заокеанских хозяев": МИД РФ выразил решительный протест Чехии после высылки 18 дипломатов
Хотели сделать красивое селфи: Отец с дочкой чудом спаслись, сорвавшись в водопад - видео
Власти Чехии пообещали рассекретить отчёт о "причастности российских спецслужб" к взрыву во Врбетице
Комментариев: 0