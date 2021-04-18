Выборы президента Сирии состоятся 26 мая, такую дату назначил парламент страны. Об этом сообщает агентство SANA.

"Приём документов на выдвижение кандидатур в Высшем конституционном суде начнётся 19 апреля и будет продолжаться 10 дней — по 28 апреля", — сообщил глава парламента Хаммуда Сабаг.

По его словам, голосование пройдёт в судьбоносный для Сирии момент, "когда наша доблестная армия противостоит террористам на поле брани". Сабаг призвал всех граждан воспользоваться своим конституционным правом и прийти на выборы.

Напомним, в 2014 году по результатам народного волеизъявления победил и стал президентом Сирии Башар Асад. За него тогда проголосовали 88,7% избирателей, а в выборах приняли участие 73,5% жителей страны. Глава республики избирается сроком на семь лет.

Ранее сообщалось, что президент Сирии и его супруга заразились коронавирусом. Они попросили население страны соблюдать все меры предосторожности.

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