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Категорий: 18

С монумента Победы в Великом Новгороде за несколько дней до реставрации обрушилась плитка

Возле памятника были замечены неизвестные, которые, вероятно, могли его частично разрушить.

18 апреля 2021, 11:10
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/mayoralty_admvn" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Администрация Великого Новгорода"</a></p>

Фото © VK / "Администрация Великого Новгорода"

В Великом Новгороде обрушились гранитные облицовочные плиты с монумента Победы, реконструкция которого должна была начаться в ближайшие дни. Об этом сообщается на сайте местной администрации.

"Сегодня произошло обрушение облицовочных плит южной стороны постамента монумента Победы на Екатерининской горке в Великом Новгороде. 20 апреля должны были начаться противоаварийные работы", — говорится в публикации.

Как рассказали в мэрии, три дня назад специалисты проводили осмотр аварийного монумента, в результате которого не было выявлено явных признаков того, что плиты должны отвалиться в ближайшее время. Кроме того, там сообщили, что возле памятника заметили неизвестных, которые, вероятно, могли его частично разрушить.

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"Поступила информация, что ночью на постаменте были замечены некие люди, их активные действия могли повлиять на состояние облицовочных плит", — отметили в мэрии.

Ранее Лайф сообщал, что под Псковом неизвестные вандалы осквернили памятник псковским десантникам, которые героически погибли во время боестолкновения с незаконными вооружёнными формированиями.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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