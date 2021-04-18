С монумента Победы в Великом Новгороде за несколько дней до реставрации обрушилась плитка

В Великом Новгороде обрушились гранитные облицовочные плиты с монумента Победы, реконструкция которого должна была начаться в ближайшие дни. Об этом сообщается на сайте местной администрации.

"Сегодня произошло обрушение облицовочных плит южной стороны постамента монумента Победы на Екатерининской горке в Великом Новгороде. 20 апреля должны были начаться противоаварийные работы", — говорится в публикации.

Как рассказали в мэрии, три дня назад специалисты проводили осмотр аварийного монумента, в результате которого не было выявлено явных признаков того, что плиты должны отвалиться в ближайшее время. Кроме того, там сообщили, что возле памятника заметили неизвестных, которые, вероятно, могли его частично разрушить.

"Поступила информация, что ночью на постаменте были замечены некие люди, их активные действия могли повлиять на состояние облицовочных плит", — отметили в мэрии.

Ранее Лайф сообщал, что под Псковом неизвестные вандалы осквернили памятник псковским десантникам, которые героически погибли во время боестолкновения с незаконными вооружёнными формированиями.

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