Старейшая жительница США умерла и оставила после себя 108 правнуков и 120 праправнуков

Старейшая жительница США Хестер Форд скончалась в возрасте 116 лет в американском городе Шарлотт. Женщина оставила после себя: 12 детей, 48 внуков, 108 правнуков и 120 праправнуков. Об этом сообщил местный телеканал WBTV.

"Она не только представляла нашу семью, но и всю афроамериканскую расу и культуру в США. Она была напоминанием о том, как далеко мы продвинулись на этой земле", — отметила одна из правнучек женщины.

Хестер родилась в 1904 году в Ланкастере, штат Южная Каролина. За свою долгую жизнь она около 20 лет поработала няней, воспитывая не только своих детей, но и чужих, а также застала две пандемии: гриппа 1918 года и коронавируса.

Напомним, Форд стала самой возрастной жительницей США после того, как в 2019 году в 114 лет скончалась Амелия Мерфи.

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