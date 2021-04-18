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В России создали первую в мире систему "воздушного минирования" против беспилотников

Специальные снаряды должны барражировать так, чтобы защитить воздушное пространство от нежелательного присутствия.

18 апреля 2021, 10:44
<p>Сотрудник компании ZALA Aero в наземном пункте управления беспилотными летательными аппаратами. Фото © ТАСС / Карпухин Сергей</p>

Сотрудник компании ZALA Aero в наземном пункте управления беспилотными летательными аппаратами. Фото © ТАСС / Карпухин Сергей

Специалисты компании ZALA Aero (входит в группу компаний "Калашников" госкорпорации "Ростех") создали первую в мире систему "воздушного минирования", предназначенную для поражения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) барражирующими боеприпасами. В её основе — боеприпас "Ланцет".

"Их можно отправлять в небо и сделать воздушное минирование на несколько десятков часов. Мы со своими 300 км/ч на пикировании совершенно спокойно это сделаем", — пояснил в эфире телеканала "Россия-1" главный конструктор группы компаний ZALA Aero Александр Захаров.

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По его словам, боевые беспилотники потенциального противника имеют скорость порядка 150 км/ч, "Ланцет" способен поразить их. Захаров отметил, что сейчас система проходит испытания, в ходе которых уничтожаются воздушные шары. Было сделано несколько запусков с катера, и все аппараты отработали со стопроцентной эффективностью.

"Беспилотник "Ланцет" запускается на полном ходу. Все мишени были в дырочках, сто процентов все", — сказал Захаров.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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