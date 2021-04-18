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Полиция ищет человека, купившего шесть литров пива разбившимся в ДТП под Ростовом подросткам

Также стало известно о том, что единственный выживший несовершеннолетний впал в кому. За его жизнь борются врачи.

18 апреля 2021, 10:17

Фото © LIFE

Незадолго до страшной аварии в Новочеркасске Ростовской области погибшим подросткам кто-то купил шесть литров пива. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, сейчас полиция разыскивает этого человека.

Также стало известно о том, что выживший подросток впал в кому. За его жизнь борются врачи.

Взял ключи, пока родители спали: появилось видео из машины подростка, устроившего ДТП с пятью жертвами под Ростовом

Взял ключи, пока родители спали: появилось видео из машины подростка, устроившего ДТП с пятью жертвами под Ростовом

Напомним, что ДТП произошло 18 апреля в 4:30 утра в Новочеркасске. Несовершеннолетний подросток, находившийся за рулём, не справился с управлением и въехал в дерево. В результате трое парней и две девушки, включая водителя, скончались от полученных травм на месте. Ещё одного подростка в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию. Выяснилось, что ребята накануне трагедии поехали в город Новочеркасск на квест в честь дня рождения одного из них. Туда их отвезла мама подростка, а вот обратно несовершеннолетние поехали сами.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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