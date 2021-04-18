Полиция ищет человека, купившего шесть литров пива разбившимся в ДТП под Ростовом подросткам

Также стало известно о том, что выживший подросток впал в кому. За его жизнь борются врачи.

Напомним, что ДТП произошло 18 апреля в 4:30 утра в Новочеркасске. Несовершеннолетний подросток, находившийся за рулём, не справился с управлением и въехал в дерево. В результате трое парней и две девушки, включая водителя, скончались от полученных травм на месте. Ещё одного подростка в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию. Выяснилось, что ребята накануне трагедии поехали в город Новочеркасск на квест в честь дня рождения одного из них. Туда их отвезла мама подростка, а вот обратно несовершеннолетние поехали сами.

