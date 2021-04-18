Планировавшие переворот в Белоруссии хотели разграбить имущество Лукашенко
Информацию о высших руководителях Белоруссии заговорщики получили от хакеров, взломавших серверы КГБ, МВД и СК страны, следует из оперативного видео ФСБ.
Фото © ТАСС / Сергей Шелег / БелТА
Задержанные за подготовку в Белоруссии военного переворота планировали разграбить имущество президента страны Александра Лукашенко. Это следует из оперативного видео ФСБ, показанного на канале "Россия-1".
На кадрах юрист Юрий Зенкович и политолог Александр Федута обсуждают переворот, в ходе которого, как сообщалось ранее, планировалось устранить Лукашенко, блокировать внутренние войска и ОМОН и занять ключевые объекты в центре Минска.
"Как минимум 30 человек ещё <...> должны быть интернированы буквально в первый час. Исполняющий обязанности премьера автоматически становится исполняющим обязанности президента, поэтому он должен быть интернирован", — говорит на видео Федута.
Отмечается, что информацию о высших руководителях Белоруссии заговорщики получили от хакеров.
"Наши ребята взломали серверы МВД, КГБ, Следственного комитета. Выкачали все базы данных. Все личные данные мы предоставим", — заявил во встрече Зенкович.
Как ранее сказал белорусский президент, санкцию на организацию покушения дало высшее политическое руководство США. План готовившегося в стране военного переворота предполагал не менее трёх сценариев, об этом рассказал глава КГБ Белоруссии. Известно, что на одной из встреч группировки Зенкович утверждал, что в случае неудачи за него заступится Госдепартамент Соединённых Штатов.
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