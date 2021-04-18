Планировавшие переворот в Белоруссии хотели разграбить имущество Лукашенко

Задержанные за подготовку в Белоруссии военного переворота планировали разграбить имущество президента страны Александра Лукашенко. Это следует из оперативного видео ФСБ, показанного на канале "Россия-1".

На кадрах юрист Юрий Зенкович и политолог Александр Федута обсуждают переворот, в ходе которого, как сообщалось ранее, планировалось устранить Лукашенко, блокировать внутренние войска и ОМОН и занять ключевые объекты в центре Минска.

"Как минимум 30 человек ещё <...> должны быть интернированы буквально в первый час. Исполняющий обязанности премьера автоматически становится исполняющим обязанности президента, поэтому он должен быть интернирован", — говорит на видео Федута.

Отмечается, что информацию о высших руководителях Белоруссии заговорщики получили от хакеров.

"Наши ребята взломали серверы МВД, КГБ, Следственного комитета. Выкачали все базы данных. Все личные данные мы предоставим", — заявил во встрече Зенкович.

Как ранее сказал белорусский президент, санкцию на организацию покушения дало высшее политическое руководство США. План готовившегося в стране военного переворота предполагал не менее трёх сценариев, об этом рассказал глава КГБ Белоруссии. Известно, что на одной из встреч группировки Зенкович утверждал, что в случае неудачи за него заступится Госдепартамент Соединённых Штатов.

Авторы