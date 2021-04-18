Глава чешского МИД намерен обсудить "дело Врбетице" на заседании дипломатов Евросоюза

На предстоящей встрече глав министерств иностранных дел стран Европейского союза будет обсуждаться так называемое дело Врбетице. Об этом в своём твиттере заявил глава чешского МИД Ян Гамачек.

"Я проинформировал наших послов при ЕС и НАТО, чтобы сообщили о деле Врбетице. В понедельник буду об этом говорить и на заседании глав МИД ЕС", — написал дипломат.

Напомним, в 2014 году во Врбетице произошёл взрыв на складе боеприпасов. Накануне чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил о причастности к инциденту сотрудников российских спецслужб. По данным местных СМИ, взрыв якобы должен был предотвратить поставку оружия на Украину.

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