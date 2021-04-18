Глава чешского МИД намерен обсудить "дело Врбетице" на заседании дипломатов Евросоюза
Накануне Чехия обвинила российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов, который произошёл семь лет назад.
Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей
На предстоящей встрече глав министерств иностранных дел стран Европейского союза будет обсуждаться так называемое дело Врбетице. Об этом в своём твиттере заявил глава чешского МИД Ян Гамачек.
"Я проинформировал наших послов при ЕС и НАТО, чтобы сообщили о деле Врбетице. В понедельник буду об этом говорить и на заседании глав МИД ЕС", — написал дипломат.
"Брюссель и Вашингтон давят": Политолог уличил Запад в давлении на Чехию по дипломатическим вопросам
Напомним, в 2014 году во Врбетице произошёл взрыв на складе боеприпасов. Накануне чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил о причастности к инциденту сотрудников российских спецслужб. По данным местных СМИ, взрыв якобы должен был предотвратить поставку оружия на Украину.
Вслед за обвинениями Чехия сообщила о высылке из страны 18 российских дипломатов, а полиция страны объявила в розыск двух россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова, которых ранее Великобритания обвиняла в отравлении в Солсбери. Позже связь между их розыском и высылкой дипломатов опровергли.
Лента новостей
Взял ключи, пока родители спали: появилось видео из машины подростка, устроившего ДТП с пятью жертвами под Ростовом
сегодня в 09:34
В ДНР обвинили Украину в минировании дорог и территории у жилых домов
сегодня в 09:23
В Санкт-Петербурге могут пройти дополнительные матчи чемпионата Европы по футболу
сегодня в 09:15
Выбор редакции
"Брюссель и Вашингтон давят": Политолог уличил Запад в давлении на Чехию по дипломатическим вопросам
В Евросоюзе исключили возможность санкций против госдолга России
Планировавшие переворот в Белоруссии хотели разграбить имущество Лукашенко
Старейшая жительница США умерла и оставила после себя 108 правнуков и 120 праправнуков
В России создали первую в мире систему "воздушного минирования" против беспилотников
Комментариев: 0