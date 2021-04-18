Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Глава чешского МИД намерен обсудить "дело Врбетице" на заседании дипломатов Евросоюза

Накануне Чехия обвинила российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов, который произошёл семь лет назад.

18 апреля 2021, 09:39
<p>Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей</p>

Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

На предстоящей встрече глав министерств иностранных дел стран Европейского союза будет обсуждаться так называемое дело Врбетице. Об этом в своём твиттере заявил глава чешского МИД Ян Гамачек.

"Я проинформировал наших послов при ЕС и НАТО, чтобы сообщили о деле Врбетице. В понедельник буду об этом говорить и на заседании глав МИД ЕС", — написал дипломат.

"Брюссель и Вашингтон давят": Политолог уличил Запад в давлении на Чехию по дипломатическим вопросам

"Брюссель и Вашингтон давят": Политолог уличил Запад в давлении на Чехию по дипломатическим вопросам

Напомним, в 2014 году во Врбетице произошёл взрыв на складе боеприпасов. Накануне чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил о причастности к инциденту сотрудников российских спецслужб. По данным местных СМИ, взрыв якобы должен был предотвратить поставку оружия на Украину.

Вслед за обвинениями Чехия сообщила о высылке из страны 18 российских дипломатов, а полиция страны объявила в розыск двух россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова, которых ранее Великобритания обвиняла в отравлении в Солсбери. Позже связь между их розыском и высылкой дипломатов опровергли.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Брюссель и Вашингтон давят": Политолог уличил Запад в давлении на Чехию по дипломатическим вопросам

сегодня в 09:04

В Евросоюзе исключили возможность санкций против госдолга России

15 апреля, 22:49

Планировавшие переворот в Белоруссии хотели разграбить имущество Лукашенко

сегодня в 09:56

Старейшая жительница США умерла и оставила после себя 108 правнуков и 120 праправнуков

сегодня в 10:46

В России создали первую в мире систему "воздушного минирования" против беспилотников

сегодня в 10:44

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1