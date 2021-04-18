В Санкт-Петербурге могут пройти дополнительные матчи чемпионата Европы по футболу

Одна из дополнительных игр в рамках футбольного турнира чемпионата Европы 2020 года может пройти в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Daily Mail.

Власти Бильбао (Испания), Дублина (Ирландия) и Мюнхена (Германия) пока не предоставили документов, которые подтвердят допуск зрителей на трибуны. Но в Футбольной ассоциации Ирландии уже сообщили УЕФА о невозможности гарантировать такие меры.

В связи с этим возникла необходимость в поиске места для проведения нескольких матчей. Это три игры группового этапа (Польша – Словакия, Швеция – Словакия и Швеция – Польша) и встреча 1/8 финала. Кандидатов два — Россия или Великобритания.

Напомним, чемпионат Европы должен был состояться в 2020 году, но из-за коронавируса его перенесли на 2021-й. Турнир пройдёт с 11 июня по 11 июля.

Ранее стало известно, что сборная России по футболу перед стартом чемпионата Европы проведёт два товарищеских матча против сборных Польши и Болгарии.

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