В Санкт-Петербурге могут пройти дополнительные матчи чемпионата Европы по футболу
Не все страны предоставили необходимые подтверждения о допуске зрителей на свои трибуны, и теперь организаторы ищут другие варианты.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Одна из дополнительных игр в рамках футбольного турнира чемпионата Европы 2020 года может пройти в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Daily Mail.
Власти Бильбао (Испания), Дублина (Ирландия) и Мюнхена (Германия) пока не предоставили документов, которые подтвердят допуск зрителей на трибуны. Но в Футбольной ассоциации Ирландии уже сообщили УЕФА о невозможности гарантировать такие меры.
В связи с этим возникла необходимость в поиске места для проведения нескольких матчей. Это три игры группового этапа (Польша – Словакия, Швеция – Словакия и Швеция – Польша) и встреча 1/8 финала. Кандидатов два — Россия или Великобритания.
Напомним, чемпионат Европы должен был состояться в 2020 году, но из-за коронавируса его перенесли на 2021-й. Турнир пройдёт с 11 июня по 11 июля.
Ранее стало известно, что сборная России по футболу перед стартом чемпионата Европы проведёт два товарищеских матча против сборных Польши и Болгарии.
Лента новостей
"Животных много, явно мёртвые": В озере под Воронежем погибли несколько десятков черепах — видео
сегодня в 09:07
"Брюссель и Вашингтон давят": Политолог уличил Запад в давлении на Чехию по дипломатическим вопросам
сегодня в 09:04
Полез за мячом и соскользнул: Под Новосибирском нашли тело мальчика, упавшего в разлившуюся во время половодья реку
сегодня в 08:53
Выбор редакции
В Петербурге на голову двухлетнему ребёнку рухнул отвалившийся от фасада камень
УЕФА отстранил российского арбитра на 90 дней от футбольной деятельности
Популярный блогер в первом раунде нокаутировал бывшего чемпиона Bellator
"Животных много, явно мёртвые": В озере под Воронежем погибли несколько десятков черепах — видео
Бессмертные "понторезки": 10 надёжных иномарок на вторичном рынке по цене Lada Vesta
Комментариев: 0