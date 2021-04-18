"Животных много, явно мёртвые": В озере под Воронежем погибли несколько десятков черепах — видео
В конце прошлого года неподалёку от места инцидента произошло загрязнение реки, в результате которого погибла рыба.
Фото © Telegram / "Воронеж № 1"
В озере под Воронежем погибли несколько десятков черепах. Видео © Telegram / "Воронеж № 1"
В Воронежской области в Черепашьем озере обнаружены десятки мёртвых черепах, сообщает телеграм-канал "Воронеж № 1".
"Сначала увидели черепаху у берега, обрадовались, ребёнку показать хотели. Черепаха была неподвижная. Подумали, может, от спячки отходит. А потом пригляделись и обалдели: животных много, явно мёртвые", — рассказала местная жительница.
По её словам, ещё несколько недель назад черепахи были живы. Всего она увидела несколько десятков панцирей. Отмечается, что на место прибыли волонтёры, которые насчитали 31 мёртвую черепашку, несколько лягушек и рыбу. Местный департамент природных ресурсов пообещал провести проверку.
По данным СМИ, в декабре прошлого года был зафиксирован факт загрязнения реки Усманки, что протекает всего в нескольких километрах от Черепашьего озера. Тогда массово погибла рыба, а вода в реке обрела запах канализации.
Ранее Лайф сообщал, что жители посёлка Кукан Хабаровского края обнаружили несколько тысяч мёртвых лягушек на берегу местной реки.
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