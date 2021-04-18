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"Животных много, явно мёртвые": В озере под Воронежем погибли несколько десятков черепах — видео

В конце прошлого года неподалёку от места инцидента произошло загрязнение реки, в результате которого погибла рыба.

18 апреля 2021, 09:07

Фото © Telegram / "Воронеж № 1"

В озере под Воронежем погибли несколько десятков черепах. Видео © Telegram / "Воронеж № 1"

В Воронежской области в Черепашьем озере обнаружены десятки мёртвых черепах, сообщает телеграм-канал "Воронеж № 1".

"Сначала увидели черепаху у берега, обрадовались, ребёнку показать хотели. Черепаха была неподвижная. Подумали, может, от спячки отходит. А потом пригляделись и обалдели: животных много, явно мёртвые", — рассказала местная жительница.

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По её словам, ещё несколько недель назад черепахи были живы. Всего она увидела несколько десятков панцирей. Отмечается, что на место прибыли волонтёры, которые насчитали 31 мёртвую черепашку, несколько лягушек и рыбу. Местный департамент природных ресурсов пообещал провести проверку.

По данным СМИ, в декабре прошлого года был зафиксирован факт загрязнения реки Усманки, что протекает всего в нескольких километрах от Черепашьего озера. Тогда массово погибла рыба, а вода в реке обрела запах канализации.

Ранее Лайф сообщал, что жители посёлка Кукан Хабаровского края обнаружили несколько тысяч мёртвых лягушек на берегу местной реки.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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