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Начальник ГИБДД Петропавловска-Камчатского утонул в озере во время рыбалки

49-летний майор полиции провалился под лёд в Вилючинском городском округе и не смог выбраться обратно.

18 апреля 2021, 08:39
<p>Виталий Сергеев. Фото © <a href="https://kamtoday.ru/news/accidents/pogib-nachalnik-gibdd-petropavlovska/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kamtoday.ru</a></p>

Виталий Сергеев. Фото © kamtoday.ru

В воскресенье, 18 апреля, на Камчатке утонул начальник отдела ГИБДД УМВД России по Петропавловску-Камчатскому Виталий Сергеев. Об этом сообщает портал kamtoday.ru.

49-летний майор полиции провалился под лёд озера в Вилючинском городском округе.

"Сотрудник полиции, будучи на выходном дне, на рыбалке провалился под лёд", — рассказал начальник отделения информации и общественных связей УМВД России по Камчатскому краю Денис Голуб.

Две фуры с досками провалились под лёд на Байкале — видео

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Следователи управления СК по Камчатскому краю уже начали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее Лайф писал о жителе Брянска, который провалился в яму с грязью и утонул. По словам местных жителей, такое уже происходило раньше, но впервые это закончилось смертью.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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