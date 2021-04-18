Начальник ГИБДД Петропавловска-Камчатского утонул в озере во время рыбалки

В воскресенье, 18 апреля, на Камчатке утонул начальник отдела ГИБДД УМВД России по Петропавловску-Камчатскому Виталий Сергеев. Об этом сообщает портал kamtoday.ru.

49-летний майор полиции провалился под лёд озера в Вилючинском городском округе.

"Сотрудник полиции, будучи на выходном дне, на рыбалке провалился под лёд", — рассказал начальник отделения информации и общественных связей УМВД России по Камчатскому краю Денис Голуб.

Следователи управления СК по Камчатскому краю уже начали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее Лайф писал о жителе Брянска, который провалился в яму с грязью и утонул. По словам местных жителей, такое уже происходило раньше, но впервые это закончилось смертью.

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