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Байден пошёл против Пентагона в решении о выводе войск из Афганистана

По мнению военных, после ухода солдат фактически прекратится поддержка и без того хрупкой стабильности, установившейся в стране.

18 апреля 2021, 08:06
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Джо Байден в решении о выводе войск из Афганистана пошёл против мнения министра обороны страны Ллойда Остина. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Согласно имеющейся информации, глава Белого дома намеренно проигнорировал заявления нескольких американских генералов, которые выступали против выведения военного контингента США из Афганистана. В их число входили председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США — генерал Марк Милли, глава Центрального командования (CENTCOM) Вооружённых сил США — генерал Кеннет Франклин Маккензи, а также командующий войсками США и НАТО в Афганистане — генерал-лейтенант Скотт Миллер.

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По мнению генералов, после вывода американских войск фактически прекратится поддержка и без того хрупкой стабильности, установившейся в стране. Однако, несмотря на это, Байден заявил, что вывод ВС США наилучшим образом поможет избежать возобновления боевых действий в Афганистане.

Напоминаем, что вслед за США о выводе из Афганистана своих военных заявило НАТО. Все военные силы покинут эту страну в течение нескольких месяцев.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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