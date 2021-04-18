Популярный блогер в первом раунде нокаутировал бывшего чемпиона Bellator
Для Джейка Пола эта победа стала уже третьей в карьере. Поражений у него по-прежнему нет.
Фото © Instagram / jakepaul
Популярный блогер в первом раунде нокаутировал бывшего чемпиона Bellator. Видео © Twitter / TmarTn
Популярный ютуб-блогер Джейк Пол нокаутировал бывшего чемпиона Bellator, экс-бойца UFC Бена Аскрена в боксёрском поединке, прошедшем в Атланте.
Схватка завершилась уже в первом раунде. Для Аскрена этот бой стал первым в боксе. Пол же одержал свою третью победу при нуле поражений.
"Это самый безумный момент в моей жизни. Я сказал вам, что сделаю это в первом раунде. Я сказал вам, что я настоящий боец. Не знаю, сколько раз мне ещё нужно доказать, что это на самом деле так", — заявил блогер после боя.
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