Популярный блогер в первом раунде нокаутировал бывшего чемпиона Bellator

Схватка завершилась уже в первом раунде. Для Аскрена этот бой стал первым в боксе. Пол же одержал свою третью победу при нуле поражений.

"Это самый безумный момент в моей жизни. Я сказал вам, что сделаю это в первом раунде. Я сказал вам, что я настоящий боец. Не знаю, сколько раз мне ещё нужно доказать, что это на самом деле так", — заявил блогер после боя.