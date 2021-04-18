Россияне рассказали об отношении к бессрочному масочному режиму

64% опрошенных россиян выступили против введения бессрочного масочного режима. 15% поддержали эту идею. Такие данные опубликовал сервис по поиску работы SuperJob, задав вопрос 1600 экономически активным россиянам старше 18 лет. Среди тех, кто не поддержал введение этой инициативы, больше всего представителей молодого поколения до 24 лет — 20%.

Сторонники данной идеи чаще всего встречаются в Челябинске (22%), Красноярске и Уфе (по 21%). Для них такая мера сможет "замедлить распространение любых видов инфекций, передающихся воздушно-капельным путём". Проводя опрос по городам России, специалисты опросили по 1000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга и по 500 человек из других городов-миллионников.

Меньше всего поддерживают постоянный масочный режим в Новосибирске (15%), Санкт-Петербурге (14%) и Волгограде (10%). Среди москвичей таких людей оказалось 18%.

Напомним, ранее стало известно, что каждый второй россиянин продолжил бы соблюдать масочный режим, даже если бы было официально объявлено о победе над пандемией коронавируса.

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