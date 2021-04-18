В Польше увидели угрозу собственной безопасности из-за конфликта на Украине

"Действия, в особенности в военном плане, которые могут иметь место на Украине, автоматически отразятся на состоянии нашей безопасности", — сказал он в эфире Polskie Radio , напомнив, что его страна непосредственно граничит с Калининградской областью РФ.

А ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление Незалежной в НАТО единственным путём к окончанию войны в Донбассе. Кроме того, он призвал страны — участницы альянса уделять больше внимания вопросам безопасности в Чёрном море и усиливать военное присутствие в регионе. В Вашингтоне в ответ заявили, что не против видеть Украину членом альянса, вот только решение о вступлении Незалежной в НАТО будут принимать все страны-участницы, а не только США.