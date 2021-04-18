В Польше увидели угрозу собственной безопасности из-за конфликта на Украине
Там считают, что Москва якобы решила вернуть геополитическое влияние как времён СССР, так и Российской империи.
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Эскалация напряжённости на юго-востоке Украины может негативно сказаться на безопасности Польши. Такую точку зрения выразил бывший министр нацбезопасности государства Ромуальд Шереметьев.
"Действия, в особенности в военном плане, которые могут иметь место на Украине, автоматически отразятся на состоянии нашей безопасности", — сказал он в эфире Polskie Radio, напомнив, что его страна непосредственно граничит с Калининградской областью РФ.
Шереметьев добавил, что, по его мнению, Россия постепенно пытается вернуть былое геополитическое влияние как времён Советского Союза, так и Российской империи.
А ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление Незалежной в НАТО единственным путём к окончанию войны в Донбассе. Кроме того, он призвал страны — участницы альянса уделять больше внимания вопросам безопасности в Чёрном море и усиливать военное присутствие в регионе. В Вашингтоне в ответ заявили, что не против видеть Украину членом альянса, вот только решение о вступлении Незалежной в НАТО будут принимать все страны-участницы, а не только США.
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