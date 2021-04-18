На Украине припомнили Германии преступления нацистов и потребовали помочь стране вступить в НАТО

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Берлин добиться вступления Незалежной в НАТО, припомнив ему "историческую ответственность" перед украинским народом.

"Германия в особенности, как страна, которая несёт особую историческую ответственность за нацистские преступления против украинского народа, должна сыграть ведущую роль, чтобы Украина стала членом НАТО. И как можно скорее, без "но" и "а если", — заявил Мельник в интервью Welt am Sonntag.

Дипломат подчеркнул, что только скорейшее присоединение Украины к НАТО может предотвратить новую войну в Европе. По его словам, такой шаг Германии не будет являться "провокацией по отношению к России", а станет "холодным душем, который охладит горячие головы в Кремле". Помимо этого Мельник потребовал от Берлина организации международного бойкота России и полного международного эмбарго.

Ранее Зеленский назвал вступление Незалежной в НАТО единственным путём к окончанию войны в Донбассе. Кроме того, он призвал страны – участницы альянса уделять больше внимания вопросам безопасности в Чёрном море и усиливать военное присутствие в регионе. В Вашингтоне в ответ заявили, что не против видеть Украину членом альянса, вот только решение о вступлении Незалежной в НАТО будут принимать все страны-участницы, а не только США.

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