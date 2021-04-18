"У каждого есть скелеты в шкафу": Тима Белорусских впервые показал свою дочь, которую скрывал пять лет
Такое признание артист опубликовал в соцсетях после вынесения ему приговора.
Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / timabelorusskih
Известный певец из Минска Тима Белорусских (Тимофей Морозов) раскрыл "скелет в шкафу", о существовании которого его фанаты догадывались не первый год. Он признался, что уже пять лет вынужден скрывать существование своей дочери.
"У каждого беззаботного чела есть свои скелеты в шкафу. Начнём с того, что я папа. Не тот, о котором говорят ваши любимые рэперы, а реальный батя, у которого есть прекрасная дочка", — написал он в "Инстаграме".
В сториз певец разместил видео звонка дочери. На кадрах малышка просит его перезвонить, сообщает, что будет ждать, и по-детски сетует, что не знает, по каким делам уходит папа. Белорусских при этом признался, что был вынужден скрывать ребёнка ради образа "мальчика с разбитым сердцем".
Напомним, ранее известного певца суд приговорил к двум годам "домашней химии" за незаконный оборот наркотиков. Он оценил наказание и заметил, что не собирается обжаловать его. Тима Белорусских также отметил, что стал сильнее и начинает новую жизнь. Сообщение о дочери наверняка и знаменует этот этап.
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