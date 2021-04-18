Умер один из основателей Adobe Чарльз Гешке

Один из основателей и экс-президент Adobe Чарльз Гешке скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщил генеральный директор компании Шантану Нарайен.

"Это огромная потеря для всего сообщества Adobe и для индустрии технологий, для которых он на протяжении десятилетий был проводником и героем", — приводятся его слова на сайте компании.

Чарльз Гешке в начале карьерного пути работал в исследовательском центре Xerox, откуда ушёл в 1982 году и вместе с коллегой Джоном Варноком основал Adobe. Спустя четыре года он стал гендиректором компании, а с 1989 по 1990 год был её президентом. В 1992 году Гешке оказался в плену, откуда был спасён спустя четыре дня.