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Самолёт из Москвы экстренно сел в Братске из-за плохого самочувствия пассажира

Оказать необходимую медицинскую помощь на борту оказалось невозможно.

18 апреля 2021, 02:43
<p>Фото © Airliners.net / <a href="https://www.airliners.net/user/remi94/profile/photos" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Rémi Dallot</a></p>

Фото © Airliners.net / Rémi Dallot

Самолёт авиакомпании S7 Airlines, летевший из Москвы в Благовещенск, экстренно сел в Братске из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Надежда Елисеева.

"В полёте одному из пассажиров стало плохо. На борту справиться было сложно. Потребовалась помощь медиков на земле", — пояснила она журналистам.

Пассажира передали медикам, а самолёт вылетел в аэропорт назначения из Братска в 9:28 (4:28 мск). Расчётное время прибытия — 11:55 (6:55 мск).

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А в Красноярске ранее совершил экстренную посадку самолёт, летевший из Токио во Франкфурт.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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