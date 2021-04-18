Самолёт из Москвы экстренно сел в Братске из-за плохого самочувствия пассажира
Оказать необходимую медицинскую помощь на борту оказалось невозможно.
Фото © Airliners.net / Rémi Dallot
Самолёт авиакомпании S7 Airlines, летевший из Москвы в Благовещенск, экстренно сел в Братске из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Надежда Елисеева.
"В полёте одному из пассажиров стало плохо. На борту справиться было сложно. Потребовалась помощь медиков на земле", — пояснила она журналистам.
Пассажира передали медикам, а самолёт вылетел в аэропорт назначения из Братска в 9:28 (4:28 мск). Расчётное время прибытия — 11:55 (6:55 мск).
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