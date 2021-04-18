"Осталось пять миллиметров — и всё": Михаил Шуфутинский рассказал, как врачи спасли его от паралича

Шуфутинский старается не есть поздно, а с 1 марта ему запрещено употреблять спиртное. Также у артиста так называемый метаболик-синдром, из-за чего ему нужно проверяться на подагру, сахарный диабет и простатит. Тем не менее он признаётся, что обращается к врачам только в исключительных случаях. Так, певец несколько лет назад перенёс операцию на позвоночник. Тогда врачи буквально спасли его от паралича, удалив почти три позвонка.