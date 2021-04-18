"Осталось пять миллиметров — и всё": Михаил Шуфутинский рассказал, как врачи спасли его от паралича
Звезде пришлось лечь под нож несколько лет назад по настоятельной рекомендации доктора.
Фото © Facebook / Михаил Шуфутинский
73-летний певец и композитор Михаил Шуфутинский рассказал, что сбросил шесть килограммов после заражения коронавирусом. Король шансона признался в эфире программы "Секрет на миллион", что следит за своим весом и общим состоянием здоровья.
Шуфутинский старается не есть поздно, а с 1 марта ему запрещено употреблять спиртное. Также у артиста так называемый метаболик-синдром, из-за чего ему нужно проверяться на подагру, сахарный диабет и простатит. Тем не менее он признаётся, что обращается к врачам только в исключительных случаях. Так, певец несколько лет назад перенёс операцию на позвоночник. Тогда врачи буквально спасли его от паралича, удалив почти три позвонка.
"Это ламинэктомия — делается на верхней части позвоночника. Пришлось удалить три позвонка, потому что врач сказал: "Осталось буквально пять миллиметров — и всё", — поделился артист.
Ранее Лайф писал о том, что Агутин рассказал о последствиях публичной измены Варум.
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