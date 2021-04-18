В Чехии допустили отстранение России от тендера на достройку АЭС

Ситуация с высылкой дипломатов РФ, которых в Праге считают сотрудниками российских спецслужб, может привести к отстранению России от тендера на строительство энергоблока АЭС "Дукованы". Об этом заявил журналистам вице-премьер и глава Минпромторга страны Карел Гавличек.

"Поступила очень серьёзная информация. Любое подобное деяние, если оно будет подтверждено, совершенно точно повлечёт за собой последствия", — сообщил Гавличек.

Также министр отметил, что решение об участии в тендере иностранных компаний будет принято на основе информации от спецслужб. Контрразведка и разведка Чехии уже длительное время настаивают на отстранении от конкурса российских компаний.

Российская госкорпорация "Росатом", американо-канадская компания Westinghouse, французская EDF и южнокорейская KHNP были включены Правительством Чехии в список претендентов на участие в тендере 29 марта.

Напомним, ранее стало известно, что Чехия высылает 18 российских дипломатов. Премьер-министр страны Андрей Бабиш утверждает, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

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