Биохимик предупредила о смертельной опасности воды в пластиковых бутылках

Воду из-под крана не рекомендуется употреблять из-за содержания антибиотиков и гормонов, но альтернативное решение — бутилированная вода — может и вовсе обернуться смертельным заболеванием. Об этом агентству "Прайм" заявила биохимик компании "Барьер" Мария Кулешова.

"Учёные из Швеции доказали, что человек, который употребляет воду из пластика, значительно повышает свои шансы заболеть раком. До десяти раз увеличивается такая вероятность, если попить из бутылки, которая некоторое время простояла на солнце", — говорит эксперт.

Кулешова отмечает, что сам пластик негативно влияет на иммунитет и здоровье печени. По словам эксперта, магазинная вода одновременно опасна и отсутствием в ней полезных для организма веществ — магния и цинка. Если перед расфасовкой жидкость очистили с помощью обратного осмоса, она почти как дистиллированная.

"Физиологически полноценную воду можно получить дома с помощью фильтров для воды. При этом такая вода будет всегда свежая", — подытожила биохимик.

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