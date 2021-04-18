Группу из 27 сапсёрферов унесло течением во время сплава по Оке в Рязанской области

В районе населённого пункта Шумашь на разливе Оки удалось спасти группу из 27 сапсёрферов, которых сильный ветер начал относить от курса вниз по течению реки. Об этом 17 апреля сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

Как рассказала одна из спасённых девушек, погода была безветренной, поэтому путь до "Рыбацкой деревни" был лёгким, берега достигнуть удалось быстро. Однако на обратном пути сильный ветер начал относить их от курса.

"Мы старались грести изо всех сил, пока не поняли, что уже несколько минут просто находимся на одном месте. Стало ясно, что сами выбраться мы не сможем. Мы причалили к небольшому кусту на воде и стали ждать помощи", — отметила девушка.

Центральная спасательная станция на воде города Рязани прибыла на место происшествия к 16:45. В спасательной операции участвовало пять человек личного состава и три единицы техники, в том числе и два плавательных средства. Выяснилось, что "людей разбросало на большой дистанции друг от друга". Все 27 человек были спасены и доставлены на берег, в ходе операции никто не пострадал.

Ранее Лайф писал о том, что очевидцы засняли эпичное вскрытие реки в Алтайском крае.

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