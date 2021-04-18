Врачи опровергли теорию о способности вакцин подключаться к Интернету через "интерфейс человеческого тела"

Врачам пришлось опровергнуть теорию о способности вакцин от коронавируса подключаться к Интернету через "интерфейс человеческого тела". Минздрав Австралии был вынужден успокоить встревоженных новым мифом жителей страны.

Перед вакцинацией австралийцы занялись изучением всех существующих мифов об антиковидных вакцинах и начали делиться опасениями в Сети. Некоторых всерьёз обеспокоил миф о возможности препаратов напрямую подключаться к Интернету.

Смехотворная теория начала настолько быстро распространяться, что австралийский Минздрав выпустил официальное опровержение. Врачи подчеркнули, что вакцина от ковида не устанавливает соединение с Интернетом и вообще не способна на такого рода фокусы.

Ранее Лайф писал о том, что съедобный препарат от ковида решили сделать в Санкт-Петербурге.

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