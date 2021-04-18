Пять военнослужащих погибли при крушении вертолёта в Перу
Ещё двое солдат числятся пропавшими без вести. Их поиски ведутся в устье реки Вильканота.
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Пять военнослужащих погибли в результате крушения вертолёта в ходе операции по борьбе с наркотрафиком в регионе Куско на юго-востоке Перу. Об этом сообщает Объединённое командование вооружённых сил страны.
"17 апреля в ходе выполнения разведывательной операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков вертолёт с номером EP-685 с 12 военнослужащими на борту из-за механической неисправности упал в воды реки Вильканота", — говорится в опубликованном в "Твиттере" пресс-релизе армии.
Ещё двое солдат числятся пропавшими без вести. На их поиски в устье реки Вильканота отправлены силы армии и флота. Ещё пять человек, находившихся на борту, отделались лёгкими ранениями, им оказывается необходимая медицинская помощь. В командовании опровергли предположения о причастности к крушению вертолёта наркоторговцев.
Ранее Лайф писал о том, что самый богатый бизнесмен Чехии погиб при крушении вертолёта на Аляске.
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