"Давайте резать": Анна Седокова перенесла экстренную операцию

Анна Седокова перенесла экстренную операцию. Видео © Instagram / annasedokova

38-летняя певица Анна Седокова перенесла срочное хирургическое вмешательство. Из-за воспалённого глаза артистка отложила четыре большие съёмки и продолжала надеяться, что операции удастся избежать. Однако в итоге на неё решилась.

"Я сделала операцию. Вы же видели, у меня был огромный глаз, потом поменьше, но очень болезненный, потом превратился в маленький мерзкий шарик. А все говорили: "Ну подожди же, он пройдёт". Две недели. Две отменённые премии. Четыре перенесённые большие съёмки. 14 дней страданий", — рассказала звезда в "Инстаграме".

В итоге Седокова решила лечь под нож и покончить наконец со своими мучениями. В восемь утра она набрала врача со словами "Давайте резать", а в 11:30 уже лежала в операционной. Операция заняла всего 15 минут. Теперь звезда удивляется, почему так долго терпела до этого. Также экс-солистка группы "ВИА Гра" показала на видео, как выглядит сразу после операции. Она поблагодарила мужа, 28-летнего баскетболиста Яниса Тимму, за то, что любит её даже "в образе пирата".

"Спасибо, что любишь меня и красавицей, и не очень. И с огромным глазом, и без него. Иногда я просыпаюсь, смотрю в зеркало и думаю: "Как-то я сегодня не очень". А ты мне: "Какая красивая ты у меня". Я точно знаю, что врёшь. Но всё равно верю", — пишет Седокова в своём аккаунте.

Напомним, в образе пиратки Анна Седокова уже представала перед аудиторией и своим возлюбленным. Тогда Янис Тимма был в статусе бойфренда, и его жена закатила экс-солистке группы "ВИА Гра" скандал. Сегодня молодой человек — законный супруг звезды и воспитывает вместе с ней её детей. Их трое. И артистку сильно задевает, когда ей напоминают, что все они от разных браков певицы. Однажды это послужило причиной её ухода из павильона телешоу. Обстоятельства этого инцидента Лайфу прокомментировала бывшая участница "Дома-2" Виктория Боня: "Стресс и хейт всему виной".

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