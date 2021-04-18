СМИ узнали о планах Великобритании отправить военные корабли в Чёрное море

Великобритания намерена отправить два военных корабля в Чёрное море в мае в качестве жеста поддержки в адрес Украины. О планах властей королевства сообщила газета The Times со ссылкой на источники в ВМС страны.

По данным издания, эскадренный миноносец и фрегат отделятся от авианосной ударной группы ВМС в Средиземном море и направятся в регион через пролив Босфор. Собеседник газеты уточнил, что Лондон намерен таким образом выразить поддержку Киеву и НАТО на фоне "ситуации на российско-украинской границе".

Напомним, 9 апреля стало известно, что Турция уведомила Россию о планируемом проходе военных кораблей США в Чёрное море. Америка направила туда два эсминца на фоне напряжённой ситуации в Донбассе. Ожидалось, что они пробудут в акватории до 4 мая. В МИД РФ назвали это решение осложнением ситуации в сфере безопасности. Однако затем Соединённые Штаты уведомили Анкару о том, что передумали отправлять корабли в Чёрное море.

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