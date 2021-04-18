СМИ узнали о планах Великобритании отправить военные корабли в Чёрное море
Эскадренный миноносец и фрегат прибудут в мае в регион через пролив Босфор.
Фото © Royal Navy
Великобритания намерена отправить два военных корабля в Чёрное море в мае в качестве жеста поддержки в адрес Украины. О планах властей королевства сообщила газета The Times со ссылкой на источники в ВМС страны.
По данным издания, эскадренный миноносец и фрегат отделятся от авианосной ударной группы ВМС в Средиземном море и направятся в регион через пролив Босфор. Собеседник газеты уточнил, что Лондон намерен таким образом выразить поддержку Киеву и НАТО на фоне "ситуации на российско-украинской границе".
Напомним, 9 апреля стало известно, что Турция уведомила Россию о планируемом проходе военных кораблей США в Чёрное море. Америка направила туда два эсминца на фоне напряжённой ситуации в Донбассе. Ожидалось, что они пробудут в акватории до 4 мая. В МИД РФ назвали это решение осложнением ситуации в сфере безопасности. Однако затем Соединённые Штаты уведомили Анкару о том, что передумали отправлять корабли в Чёрное море.
Лента новостей
Выбор редакции
Полуголая экоактивистка чуть не сорвала похороны британского принца Филиппа — видео
Корабли Каспийской флотилии вошли в Чёрное море — видео
Удар российского дрона-камикадзе "Ланцет" по боевикам в Сирии попал на видео
США и Китай приняли совместное заявление по климату
Медсестру из Флориды задержали за угрозу убить Камалу Харрис
Комментариев: 0