США и Китай приняли совместное заявление по климату

Соединённые Штаты и Китай приняли совместное заявление по климату, отметив приверженность соблюдению Парижского соглашения. Текст документа опубликован на официальном сайте Госдепартамента.

"США и Китай твёрдо привержены совместной работе и сотрудничеству с другими сторонами в деле реализации Парижского соглашения", — говорится в тексте.

Стороны отметили намерение составить собственные стратегии, направленные на достижение нулевых выбросов в окружающую среду. Они будут подготовлены к 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдёт в ноябре в Глазго.

Также Вашингтон и Пекин намерены поддерживать уровень повышения температуры на Земле на отметке ниже двух градусов и стремиться к ограничению этого показателя до полутора градусов. Помимо этого стороны планируют способствовать увеличению международных инвестиций и финансовой поддержке перехода от углеродоёмкой к "зелёной" — низкоуглеродной и возобновляемой — энергии в развивающихся странах.

Ранее Лайф писал о том, что в США 12 штатов подали в суд на Байдена из-за климатического указа.

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